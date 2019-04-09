Кокорин и Мамаев заявили о затягивании следствия

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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев во время заседания в Пресненском суде города Москвы выразили свое недовольство тем, что следствие по их делу затягивается, передает Sport24.

Футболисты находятся в СИЗО «Бутырка» с октября 2018 года. 3 апреля по решению суда их арест был продлен до 25 сентября 2019 года.

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«Следователь говорит о затяжке времени. Наши адвокаты предлагают посмотреть видео и основываться на нем, а итоге каждый свидетель два часа описывает, что там, а потом час это прокурор зачитывает. Это не затягивание? Мы полгода тут так сидим, сейчас еще полгода посидим. Может, ей нравится читать, конечно», — заявил Мамаев.

«Можно посмотреть конкретное видео из материалов дела. Посмотреть и сравнить итоги допросов. При допросе велась видеозапись. Вот так работают над нашим делом. Ну, еще посидим», — сказал Кокорин.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее Уткин раскритиковал Фетисова из-за Кокорина и Мамаева.