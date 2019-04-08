Тарасенко и Радулов стали лучшими игроками недели в НХЛ

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальном сайте назвала имена трех лучших хоккеистов прошедшей игровой недели, сообщает «Советский спорт».

В тройке лучших оказались сразу два российских легионера.

Звания лучшего игрока недели удостоился форвард клуба «Сент-Луис» Владимир Тарасенко, в четырех встречах записавший в актив 7 (3+4) баллов.

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На втором месте оказался финский вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне, победивший во всех трех матчах недели и отразивший 93,5% бросков при коэффициенте надежности 2,01.

Третьим стал российский нападающий «Далласа» Александр Радулов, в трех играх заработавший 6 (2+4) очков.

Регулярный чемпионат НХЛ закончился, плей-офф стартует в ночь с 10 по 11 апреля по московскому времени.

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