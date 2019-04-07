Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ в Западной конференции
Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ в Западной конференции, передает «Советский спорт».
«Калгари Флэймз» сыграет с «Колорадо Эвеланш», «Сан-Хосе Шаркс» встретится с «Вегас Голден Найтс», «Нэшвилл Предаторз» поспорит за выход в следующий раунд с «Даллас Старз», а «Сент-Луис Блюз» будет противостоять «Виннипег Джетс».
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Первые матчи 1/4 финала Западной конференции пройдут 10 апреля.
Ранее сообщалось, что гол Владислава Наместникова помог «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме обыграть «Питтсбург».