Владелец «Краснодара» назвал причину разрыва контракта с Мамаевым

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Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о причинах, из-за которых клуб хочет разорвать контракт с полузащитником Павлом Мамаевым, передает РИА «Новости».

«Когда их фамилии выкрикивают на стадионе десятки тысяч человек, это налагает на них обязательства, хотят они того или нет. Если не хотите этих ограничений, то ведите другую жизнь», — сказал Галицкий в интервью Елизавете Осетинской, видеозапись которого доступно в YouTube.

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Функционер отметил, что игроки должны были понимать, что неправильно бить стулом человека, а также избивать толпой лежачего человека.

Галицкий добавил, что надеется на скорое завершение дела.

«Но они должны понимать, что мы будем всегда реагировать в таких случаях, когда это будет касаться такой поведенческой модели», — добавил Галицкий.

Мамаев и нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин находятся в СИЗО по делу о двух драках в центре Москвы.

Ранее владелец «Краснодара» оценил работу тренера клуба.