Дзюба поздравил Кучерова с рекордом

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Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба поздравил форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова с рекордом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает «Советский спорт».

По итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Кучеров набрал 128 очков за сезон и побил рекорд результативности среди российских хоккеистов. Предыдущее достижение было установлено Александром Могильным в сезоне-1992/93 — 127 баллов.

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«128 очков — это космос! Поздравляю с рекордом! Гордимся всей страной!» — написал Дзюба в инстаграме.

Встреча между «Бостон Брюинз» и «Тампой» завершилась со счетом 6:3 в пользу «молний». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.