Президент «Краснодара» высказался о скандале с Мамаевым

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Президент «Краснодара» Сергей Галицкий поделился мнением о ситуации с полузащитником клуба Павлом Мамаевым, передает РИА «Новости».

В октябре 2018 года футболист «быков» вместе с нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным стали участниками двух драк в центре Москвы. Игроки находятся под стражей в Бутырском СИЗО.

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«Оказаться в тюрьме я никому бы не пожелал, кроме, наверное, тех, кто совершил что-то очень плохое. Наверное, что-то в жизни Мамаев делал так, что это туда его привело», — сказал Галицкий в интервью Елизавете Осетинской, видеозапись которого доступно в YouTube. Интервью было взято в марте.

По мнению президента «Краснодара», заключение в СИЗО является для Мамаева «тяжелым уроком».

Функционер отметил, что футболисты являются кумирами для подрастающего поколения, поэтому на них возложена особая ответственность.

«Если они думают, что они живут в обществе и свободны от него, то надо к классику обращаться», — добавил Галицкий.

Ранее сообщалось, что Мамаев играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке».