Владимир Кличко высказался о возвращении на ринг

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Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко прокомментировал слухи о возможном возобновлении спортивной карьеры, передает «Советский спорт».

До этого в СМИ появилась информации, что стриминговый сервис предложил спортсмену $80 млн за возвращение на ринг.

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«Рад, что болельщикам меня не хватает, но пока мой статус остается неизменным. Хотя — никогда не говори никогда», — приводит слова Кличко Eurosport.de.

В активе украинского боксера 64 победы и пять поражений. Он 14 раз успешно защищал титула абсолютного чемпиона мира.

Ранее Кличко высмеял сдачу анализов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.