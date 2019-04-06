«Салават Юлаев» вырвал победу у «Авангарда» в матче плей-офф КХЛ
Уфимский «Салават Юлаев» одолел омский «Авангард» в матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает ТАСС.
Встреча завершилась во втором овертайме со счетом 3:2. В составе победителей голы оформили Александр Бурмистров, Линус Умарк и Йоонас Кемппайнен. У проигравших забросили шайбы Сергей Шумаков и Максим Тальбо.
Таким образом, уфимский клуб прервал серию из пяти поражений на площадке соперника в Балашихе.
Ранее форвард ЦСКА Капризов подвел итог пятого матча со СКА.
КХЛ. Плей-офф. Финал. 5-й матч
«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)
0:1 – Бурмистров (Ткачев, Арзамасцев) – 02:03 (5x5)
1:1 – Шумаков (Чудинов, Семенов) – 11:59 (5x5)
2:1 – Тальбо (Михеев, Чудинов) – 36:36 (5x4)
2:2 – Умарк (Ларсен) – 48:51 (5x4)
2:3 – Кемппайнен (Хартикайнен) – 88:58 (5x5)