«Салават Юлаев» вырвал победу у «Авангарда» в матче плей-офф КХЛ

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Уфимский «Салават Юлаев» одолел омский «Авангард» в матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает ТАСС.

Встреча завершилась во втором овертайме со счетом 3:2. В составе победителей голы оформили Александр Бурмистров, Линус Умарк и Йоонас Кемппайнен. У проигравших забросили шайбы Сергей Шумаков и Максим Тальбо.

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Таким образом, уфимский клуб прервал серию из пяти поражений на площадке соперника в Балашихе.

Ранее форвард ЦСКА Капризов подвел итог пятого матча со СКА.

КХЛ. Плей-офф. Финал. 5-й матч

«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

0:1 – Бурмистров (Ткачев, Арзамасцев) – 02:03 (5x5)

1:1 – Шумаков (Чудинов, Семенов) – 11:59 (5x5)

2:1 – Тальбо (Михеев, Чудинов) – 36:36 (5x4)

2:2 – Умарк (Ларсен) – 48:51 (5x4)

2:3 – Кемппайнен (Хартикайнен) – 88:58 (5x5)