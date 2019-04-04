«Хьюстон» разгромил «Клипперс» благодаря 31 очку Хардена
«Лос-Анджелес Клииперс» проиграл «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 135:103. Самым результативным игроком стал лидер победившей команды Джеймс Харден, в активе которого 31 очко. Разыгрывающий Крис Пол набрал 29 очков, Клинт Капела оформил дабл-дабл из 24 очков и 15 подборов. У проигравших отличился Шай Жильжо-Александер с 20 очками.
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Ранее дабл-дабл Дончича не спас «Даллас» от поражения в матче с «Миннесотой».
НБА. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес Клипперс» (Калифорния) — «Хьюстон Рокетс» (Техас) — 103:135 (26:39, 27:29, 20:34, 30:33)