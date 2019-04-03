Адвокат Кокорина рассказала о состоянии колена подопечного

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Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова высказалась о результатах предварительного слушания по делу Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, передает Sport24.

Обвинение настаивает продлить заключение футболистов на полгода. Защита потребовала вернуть дело прокурору.

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«Ребята пришли сами, паспорта сдали. Их соглашения предусматривают штрафы. У Александра это 40 миллионов евро, а у Мамаева — 30. Они не могут нарушать условия своих контрактов. Они частично признали свою вину», — сказала Стукалова.

Она добавила, что форварду питерского клуба требуется серьезное лечение.

«У Кокорина серьезные проблемы с ногой, его нельзя отправить обратно за решетку. Александру требуются реабилитационные процедуры по 5-6 часов в день. Мы надеемся, что к нему все-таки пустят врачей. Все, что могли, мы сделали. Дальше решение за судьями», — заключила правозащитник.

«Газет.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее жена Кокорина Дарья Валитова выразила надежду на положительный исход по делу мужа.