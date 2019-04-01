Тутберидзе назвала причину ухода Медведевой и Липницкой

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Российский тренер Этери Тутберидзе рассказала о причина ухода Евгении Медведевой и Юлии Липницкой к другим специалистам, передает РИА «Новости».

Олимпийская чемпионка Липницкая в ноябре 2015 года стала заниматься под руководством Алексея Урманова. Серебряный призер Игр-2018 Медведева в мае 2018 года объявила об уходе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

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«Наверное, жесткость сыграла свою роль в уходе Липницкой и Медведевой. Когда спортсмен уже что-то завоевал и думает, что теперь он может тренироваться по-другому, что обращаться с ним надо по-другому, начинается конфликт», — сказала Тутберидзе в эфире программы «Познер» на Первом канале.

Специалист считает, что завоеванные трофеи не должны снижать требования к спортсменкам. По мнению Тутберидзе, фигурист должен доказать свое превосходство на следующем старте.

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