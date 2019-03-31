ЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче чемпионата России

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Московский ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Никола Влашич и Федор Чалов. У гостей мячи забили Ловро Бизяк и Сильвестр Игбун

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 21-го тура ЦСКА набрал 37 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Уфа» (17) занимает 15-ю строчку.

Ранее сообщалось, что встреча между «Зенитом» и «Оренбургом», прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур

ЦСКА (Москва) — «Уфа» (Уфа) — 2:2

Голы: 1:0 — Влашич, 25; 2:0 — Чалов, 64; 2:1 — Бизяк, 87; 2:2 — Игбун, 90+3.