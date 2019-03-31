Российский боец нокаутировал экс-чемпиона UFC

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Боец смешанного стиля (MMA) Тимофей Настюхин одолел американца Эдди Альвареса в поединке Гран-при легковесов One Championship, сообщает «Советский спорт».

Россиянин победил техническим нокаутом в первом раунде и вышел в полуфинал Гран-при организации.

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До этого представитель США выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и Bellator. Он завоевывал чемпионский пояс в обеих организациях.

В активе Настюхина теперь 12 побед за карьеру, до этого он четыре раза проигрывал. Для Альвареса это шестое поражение при 26 победах.

Ранее Макгрегор намекнул на то, что реванш с Хабибом состоится.