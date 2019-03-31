Панарин признан первой звездой игры «Нэшвилл» — «Коламбус»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» уступил дома «Коламбусу Блю Джекетс», сообщает «Советский спорт».

Игра завершилась крупной победой гостей со счетом 5:2.

Российский форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин признан первой звездой матча. На счету легионера четыре передачи, которые помогли ему превзойти клубный рекорд результативности в сезоне.

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Второй звездой назван нападающий «Коламбуса» Кэму Аткинсону, оформивший дубль.

На третьем месте форвард гостей Мэтт Дюшейн. На счету канадца результативная передача.

Ранее гол Панарина помог «Коламбусу» разгромить «Монреаль».