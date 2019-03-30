Мейвезер определился с ближайшими соперниками
Флойд Мейвезер-старший заявил, что его сын определился с возможными соперниками для возвращения на ринг, передает «Советский спорт».
«Если Эдриэн Бронер захочет бой с моим сыном, то он его получит. Не сомневаюсь, что Флойд вновь победит и в случае боя с Мэнни Пакьяо», — цитирует Мейвезара Helen Yee Sports.
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Первый поединок между Мейвезером и Пакьяо состоялся в мае 2015 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал непобежденный американец.
Ранее сообщалось, что супербой Пакьяо — Мейвезер почти утвержден.