Биатлонист Логинов выиграл гонку преследования на ЧР
Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования в рамках чемпионата России, сообщает «Советский спорт».
Он показал результат 32.10,8 секунды, а на огневых рубежах он допустил четыре промаха.
Серебро завоевал Вадим Филимонов +14,3, а тройку призеров замкнул Максим Буртасов +18,7.
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Евгений Гараничев пришел четвертым.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки преследования.
Ранее сообщалось, что биатлонистка Куклина выиграла гонку преследования на ЧР.