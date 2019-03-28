Российские спортсмены пострадали в страшном ДТП

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Утром 28 марта на трассе под Магнетитами произошло серьезное ДТП, сообщает kp.ru.

Причиной аварии стало столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля. Среди пострадавших — двое спортсменов из Москвы, один из которых находится в тяжелом состоянии.

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«Водитель, ехавший со стороны Санкт-Петербурга в Мурманск, потерял управление и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с другой машиной. Пострадал один 30-летний пассажир, он был обслужен амбулаторно», — подчеркнул инспектор группы по пропаганде ГИБДД Александр Игнатович.

В пресс-службе МЧС региона заявили, что на месте происшествия были спасатели, которые заливали перевернувшийся микроавтобус пеной.

Очевидцы передают, что ранения в ходе столкновения получили четыре человека.

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