Российский боец UFC не будет оспаривать дисквалификацию за допинг

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Халид Муртазалиев отказался оспаривать дисквалификацию на два года, передает ТАСС.

Данное наказание было вынесено за нарушение антидопинговой политики — атлет провалил допинг-тесты 3 октября и 6 декабря 2018 года.

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«Мы думали о возможности подать апелляцию, но не стали оспаривать», — сказал Муртазалиев.

Как итог, Халид вернется в октагон не раньше октября 2020 года.

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