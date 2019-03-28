Российский боец UFC не будет оспаривать дисквалификацию за допинг
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Халид Муртазалиев отказался оспаривать дисквалификацию на два года, передает ТАСС.
Данное наказание было вынесено за нарушение антидопинговой политики — атлет провалил допинг-тесты 3 октября и 6 декабря 2018 года.
Реклама
«Мы думали о возможности подать апелляцию, но не стали оспаривать», — сказал Муртазалиев.
Как итог, Халид вернется в октагон не раньше октября 2020 года.
Ранее УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца.