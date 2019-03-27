Стали известны сроки следующего боя Хабиба Нурмагомедова

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о сроках следующего поединка действующего чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова, передает «Советский спорт».

Глава чемпионата, слова которого приводит mmanews.com, заявил, что боец смешанного стиля (ММА) выйдет в октагон в сентябре, однако имя соперника он не назвал.

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В апреле UFC состоится бой за временный пояс в легком весе между представителями США Дастином Порье и Максом Холлоуэем. Предполагается, что победитель этого состязания встретится в октагоне с россиянином.

На данный момент Нурмагомедов отбывает дисквалификацию за потасовку после боя с ирландцем Конором Макгрегором.

Ранее сообщалось, что тренер дагестанского спортсмена надеялся на реванш с Макгрегором.