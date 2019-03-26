Двукратный чемпион мира Фернандес рассказал об отношении к Медведевой

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Двукратный чемпион мира по фигурному катанию Хавьер Фернандес рассказал о впечатлениях от прокатов россиянки Евгении Медведевой, передает «Советский спорт».

Испански спортсмен отметил, что у 19-летней девушки говорящая мимика и завораживающие телодвижения.

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«Медведева - очень милая и славная девушка. У нее есть огромный талант и умение никогда не сдаваться. Из всех фигуристок именно она вызывает у меня большую симпатию. У нее прекрасные прокаты и качественные прыжки. Очень милая девушка», — сказал Фернандес в интервью олимпийскому каналу.

Медведева тоже дважды выигрывала золото чемпионата мира. На ее счету второе место на Олимпиаде 2018 года и бронзовая награда чемпионата мира 2019 года.

Ранее Медведева с сарказмом ответила журналистам.