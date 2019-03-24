Сборная России разгромила Казахстан в Нур-Султане

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Сборная России одержала победу над Казахстаном в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 4:0. В составе национальной команды отличились полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев, оформивший дубль, и нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба, забивший мяч на 52-й минуте.

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Также на 62-й минуте случился автогол, когда хавбек сине-бело-голубых Магомед Оздоев ударил по воротам соперника и защитник казахстанской команды Абзал Бейсебеков увеличил преимущество россиян.

Отмечается, что в предыдущей встрече отборочного турнира сборная России проиграла Бельгии со счетом 3:1.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Дзюба прервал длившуюся с октября 2018 года безголевую серию.

Отборочный этап Евро-2020. Группа I. 2-й тур

Казахстан — Россия — 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 — Черышев, 19; 0:2 — Черышев, 45+3; 0:3 — Дзюба, 52; 0:4 — Бейсебеков, 62 (автогол).