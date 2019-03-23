Cноубордист Соболев победил в зачете КМ в параллельных дисциплинах

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Российский сноубордист Андрей Соболев завоевал золото в зачете Кубка мира в параллельных дисциплинах по итогам сезона-2018/19, сообщает РИА «Новости».

Спортсмен завершил борьбу на заключительном этапе в немецком Винтерберге в соревнованиях в параллельном слаломе на стадии 1/8 финала. В его активе 4625 очков в зачете параллельного и параллельного гигантского слалома.

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Второе место занял словенец Тим Мастнак, набравший 4116 очков. Замкнул тройку лидеров итальянец Роланд Фишналлер (3989,40).

Ранее российская фристайлистка Екатерина Мальцева одержала победу в ски-кроссе на Универсиаде в Красноярске.