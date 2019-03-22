Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА «Новости».
В сумме за короткую и произвольную программы спортсменка набрала 237,50 балла. Серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева стала третьей с результатом в 223,80 балла. Выступления Элизабет Турсынбаевой из Казахстана судьи оценили на 224,76 балла. Таким образом, ей досталась серебряная медаль.
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