Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию

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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА «Новости».

В сумме за короткую и произвольную программы спортсменка набрала 237,50 балла. Серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева стала третьей с результатом в 223,80 балла. Выступления Элизабет Турсынбаевой из Казахстана судьи оценили на 224,76 балла. Таким образом, ей досталась серебряная медаль.

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Еще одна россиянка Софья Самодурова заняла восьмое место (208,58).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

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