Российские биатлонистки не смогли завоевать медали в спринте на этапе КМ
Российская команда не смогла занять призовые места в женском спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Норвегии, сообщает «Советский спорт».
Соревнование прошло в Хольменколлене. Первой к финишу пришла словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина.
На второй позиции оказалась немка Франциска Пройс, бронзу взяла словачка Паулина Фиалкова.
В сборной России лучший результат у Екатерины Юрловой-Перхт. Он финишировала 14-ой.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнования.
Кубок мира. 9-й этап. Холменколлен (Норвегия)
Спринт. 7,5 км
1. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 19.56,2 (1 промах)
2. Франциска Пройс (Германия) — +21,2 (0)
3. Паулина Фиалкова (Словакия) — +25,1 (0)…
14. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.05,5 (0)
15. Светлана Миронова (Россия) — +1.10,1 (2)
22. Лариса Куклина (Россия) — +1.20,7 (0)
24. Виктория Сливко (Россия) — +1.22,1 (0)
50. Ульяна Кайшева (Россия) — +2.01,6 (2)
60. Анастасия Морозова (Россия) — +2.17,8 (1).