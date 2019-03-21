Российские биатлонистки не смогли завоевать медали в спринте на этапе КМ

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Российская команда не смогла занять призовые места в женском спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Норвегии, сообщает «Советский спорт».

Соревнование прошло в Хольменколлене. Первой к финишу пришла словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина.

На второй позиции оказалась немка Франциска Пройс, бронзу взяла словачка Паулина Фиалкова.

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В сборной России лучший результат у Екатерины Юрловой-Перхт. Он финишировала 14-ой.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнования.

Кубок мира. 9-й этап. Холменколлен (Норвегия)

Спринт. 7,5 км

1. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 19.56,2 (1 промах)

2. Франциска Пройс (Германия) — +21,2 (0)

3. Паулина Фиалкова (Словакия) — +25,1 (0)…

14. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.05,5 (0)

15. Светлана Миронова (Россия) — +1.10,1 (2)

22. Лариса Куклина (Россия) — +1.20,7 (0)

24. Виктория Сливко (Россия) — +1.22,1 (0)

50. Ульяна Кайшева (Россия) — +2.01,6 (2)

60. Анастасия Морозова (Россия) — +2.17,8 (1).