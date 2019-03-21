Высказывание Погребняка о темнокожих футболистах будет рассмотрено РФС

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Глава комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Семен Андреев заявил, что комитет получил обращение от главы организации с Александра Дюкова с просьбой рассмотреть высказывание нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка.

В интервью игрок сказал, что его смешит, когда темнокожий футболист выступает за сборную России.

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«Рассматривать дело будем в ближайший вторник. Сам футболист будет приглашен на заседание. Обычно в таких случаях может приехать представитель клуба или юрист. Что ему грозит? Пока сложно сказать», — цитирует Андреева Sport24.

Ранее экс-футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин выступил против растущего количества натурализованных футболистов в национальной команде.