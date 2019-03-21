Россия сохранила три квоты в парном катании на ЧМ-2020

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Российские фигуристы сохранили три квоты в соревнованиях спортивных пар для выступления на следующем чемпионате мира, сообщает РИА «Новости».

По итогам соревнований Евгения Тарасова и Владимир Морозов взяли серебро, а Наталья Забияко и Александр Энберт — бронзу. Еще одна российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский расположились на шестой строчке.

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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

Для сохранения трех квот сумма мест пар должна быть меньше 13.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года пройдет в марте в канадском Монреале.