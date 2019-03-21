Российская фигуристка согласна с вызовом Медведевой в сборную

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Бронзовый призер чемпионата мира 2016 года Анна Погорилая согласна с тем, что в сборную России на чемпионат мира в Японии включили именно Евгению Медведеву, передает Sport24.

Помимо нее на место в национальной команде претендовали Станислава Константинова и Елизавета Туктамышева.

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«Я полностью согласна с решением включить Медведеву в состав сборной России на чемпионат мира. Женя выиграла отборочный старт, а также за нее проголосовало подавляющее большинство членов тренерского совета. У меня по этому поводу вообще никаких вопросов не возникло.

Только потом я узнала, что по поводу этого решения были какие-то дебаты, а кто-то даже писал петицию. Это для меня непонятно. Решение в этом вопросе было на поверхности», — заявила Погорилая.

Ранее Погорилая отметила трудолюбие Медведевой.