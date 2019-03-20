Аршавин занял пост тренера юношеской команды «Зенита»

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Бывший игрок петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин стал тренером юношеской команды клуба, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы сине-бело-голубых, спортсмена назначили на пост наставника футболистов до 15 лет.

В ноябре 2018 года Аршавин завершил спортивную карьеру. Следом он прошел обучение в по повышению квалификации специалистов в академии «Зенита» и получил лицензии категории D и С.

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С юными игроками он будет работать вместе с тренером Дмитрием Поляковым.

Ранее Аршавин выступил против растущего количества натурализованных футболистов в национальной команде.