Новым главой Калмыкии стал чемпион мира по кикбоксингу
Новым главой Калмыкии стал Бату Хасиков, указ о его назначении исполняющим обязанности главы республики подписал президент России Владимир Путин.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент провел рабочую встречу с Хасиковым.
Хасиков — российский кикбоксер, многократный чемпион мира среди профессионалов, депутат Народного Хурала (парламента) Республики Калмыкия.
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С 2012 года по 2014 года — представитель в Совете федерации от Калмыкии. С 2017 года — советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи.
Также Путин принял отставку главы Калмыкии Алексея Орлова.
Ранее в отставку ушли губернатор Челябинской области Борис Дубровский и глава республики Алтай Александр Бердников.