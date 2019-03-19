Экс-спартаковец рассказал, чего не хватает игре красно-белых
Легендарный футболист красно-белых Александр Мирзоян рассказал чего ждет от красно-белых на финише чемпионата, передают «Известия».
«Если «Спартак» войдет в тройку, это уже будет хорошо. В команду пришел новый тренер, который хочет изменить игру. На поле все чаще появляются молодые ребята. «Спартаку» не хватает стабильности.
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Тем не менее надеюсь, что за оставшиеся десять туров красно-белые выправят положение и войдут в тройку», — верит Мирзоян.
«Спартак» в последних матчах обыграл в московском дерби «Динамо» (1:0) и сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) и «Зенитом» (1:1). Теперь москвичи идут на пятой строчке Российской премьер-лиги (РПЛ) после 20-ти туров.
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