Экс-спартаковец рассказал, чего не хватает игре красно-белых

<img src="//img.gazeta.ru/files3/570/12248570/RIAN_5819667.HR-pic905-895x505-64194.jpg">

Легендарный футболист красно-белых Александр Мирзоян рассказал чего ждет от красно-белых на финише чемпионата, передают «Известия».

«Если «Спартак» войдет в тройку, это уже будет хорошо. В команду пришел новый тренер, который хочет изменить игру. На поле все чаще появляются молодые ребята. «Спартаку» не хватает стабильности.

Реклама

Тем не менее надеюсь, что за оставшиеся десять туров красно-белые выправят положение и войдут в тройку», — верит Мирзоян.

«Спартак» в последних матчах обыграл в московском дерби «Динамо» (1:0) и сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) и «Зенитом» (1:1). Теперь москвичи идут на пятой строчке Российской премьер-лиги (РПЛ) после 20-ти туров.

Ранее Рамзан Кадыров поздравил главного тренера «Ахмата» с днем рождения.