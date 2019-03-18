Восемь фанатов арестовали после сорванного в Греции матча

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Полиция Греции арестовала восемь человек после беспорядков, которые произошли во время игры чемпионата страны по футболу между афинским «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом» (Пирей), сообщает «Советский спорт».

По информации sport24.gr, задержанных может стать больше, так как сотрудники продолжают изучать видеозапись беспорядков.

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Встреча 25-го тура чемпионата Греции проходила 17 марта на Олимпийском стадионе в Афинах. Первый раз ее прервали на пятой минуте, когда фанаты «Панатинаикоса» напали на представителей гостевого клуба, сидящих на скамейке запасных. По словам директора по коммуникациям «Олимпиакоса», у одного из болельщиков в руке был нож.

Игра была продолжена. На 53-й минуте форвард «Олимпиакоса» Мигель Герреро забил первый гол. После этого около стадиона около 50 поклонников «Панатинаикоса» сцепились с полицейскими. В результате слезоточивый газ, пущенный правоохранительными органами, и дым от дымовых шашек, которые бросали фанаты, попали на стадион, из-за чего игра была прекращена.

Противостояние самых титулованных клубов Греции называют «Дерби вечных врагов». Планируется, что по итогам игры «Олимпиакосу» присудят победу со счетом 3:0, а «Панатинаикос» лишится шести очков и выплатит штраф.

Ранее фанат «Спартака» с пятилетним запретом на посещение матчей был на игре с «Зенитом».