Боттас выиграл Гран-при Австралии «Формулы-1», Квят — в десятке

<img src="//img.gazeta.ru/files3/529/12003529/upload-RIAN_5651871.HR-pic905-895x505-80755.jpg">

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас стал победителем первого этапа «Формулы-1» Гран-при Австралии, сообщает РИА «Новости».

Боттас также показал лучший круг и получил за это дополнительный балл. Второе место занял его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон (+20,886). Третьим стал голландец Макс Ферстаппен (+22,520) из «Ред Булла».

Реклама

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал десятым, отстав от победителя на один круг.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Формула-1. Гран-при Австралии. Гонка

1. Валттери Боттас («Мерседес»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +20,886

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +22,520

4. Себастьян Феттель («Феррари») — +57,109

5. Шарль Леклер («Феррари») — +58,230

6. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1.27,156

7. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1 круг

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1 круг

9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1 круг

10. Даниил Квят («Торо Россо») — +1 круг

11. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1 круг

12. Ландо Норрис («Макларен») — +1 круг

13. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1 круг

14. Александер Албон («Торо Россо») — +1 круг

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1 круг

16. Джордж Расселл («Уильямс») — +2 круга

17. Роберт Кубица («Уильямс») — +3 круга

18. Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал

19. Даниэль Риккардо («Рено») — не финишировал

20. Карлос Сайнс («Макларен») — не финишировал.