Боттас выиграл Гран-при Австралии «Формулы-1», Квят — в десятке
Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас стал победителем первого этапа «Формулы-1» Гран-при Австралии, сообщает РИА «Новости».
Боттас также показал лучший круг и получил за это дополнительный балл. Второе место занял его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон (+20,886). Третьим стал голландец Макс Ферстаппен (+22,520) из «Ред Булла».
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал десятым, отстав от победителя на один круг.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Формула-1. Гран-при Австралии. Гонка
1. Валттери Боттас («Мерседес»)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +20,886
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +22,520
4. Себастьян Феттель («Феррари») — +57,109
5. Шарль Леклер («Феррари») — +58,230
6. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1.27,156
7. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1 круг
8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1 круг
9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1 круг
10. Даниил Квят («Торо Россо») — +1 круг
11. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1 круг
12. Ландо Норрис («Макларен») — +1 круг
13. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1 круг
14. Александер Албон («Торо Россо») — +1 круг
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1 круг
16. Джордж Расселл («Уильямс») — +2 круга
17. Роберт Кубица («Уильямс») — +3 круга
18. Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал
19. Даниэль Риккардо («Рено») — не финишировал
20. Карлос Сайнс («Макларен») — не финишировал.