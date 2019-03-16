Драчев объяснил отказ Гараничева участвовать в гонке на чемпионате мира
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил, почему Евгений Гараничев был заменен на Никиту Поршнева в эстафете на чемпионате мира в Швеции, передает ТАСС.
Россиянин Гараничев сам не захотел участвовать в гонке.
15 марта наставник сборной России Анатолий Хованцев сказал, что вместо Гараничева второй этап эстафеты побежит Поршнев.
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«Гараничев сам отказался от участия в эстафете. После индивидуальной гонки он заявил главному тренеру, что не хочет бежать. Ему нужно хорошо подготовиться к масс-старту», — объяснил Драчев.
В последнее время Гараничев допускал ошибки в главных стартах соревнований.
Ранее Дмитрий Губерниев объяснил отсутствие Гараничева в составе сборной России на эстафету.