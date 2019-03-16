Определилась вторая финалистка теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

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Немка Анжелика Кербер вышла в финал теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе, сообщает «Советский спорт».

Во встрече 1/2 финала она одержала победу над представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич со счетом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут.

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В финале Кербер встретится с канадкой Бьянкой Андрееску.

Ранее сообщалось, что украинка Элина Свитолина не смогла выйти в финал теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе.

Теннис. Индиан-Уэллс. 1/2 финала

Анжелика Кербер (Германия) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 6:4, 6:2