Определилась вторая финалистка теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Немка Анжелика Кербер вышла в финал теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе, сообщает «Советский спорт».
Во встрече 1/2 финала она одержала победу над представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич со счетом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут.
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В финале Кербер встретится с канадкой Бьянкой Андрееску.
Ранее сообщалось, что украинка Элина Свитолина не смогла выйти в финал теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе.
Теннис. Индиан-Уэллс. 1/2 финала
Анжелика Кербер (Германия) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 6:4, 6:2