Норвежцы выиграли супермикст на чемпионате мира по биатлону
Сборная Норвегии одержала победу в супермиксте на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде, сообщает «Советский спорт».
Спортсмены Марте Рейселанд и Йоханнес Бе прошли дистанцию за 35 минут 43,2 секунды, допустив шесть промахов. Вторыми стали итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер (+13,4; 5), третье место заняли шведы Ханна Эберг и Себастиан Самуэльссон (+20,0; 8).
Российские биатлонисты Евгения Павлова и Матвей Елисеев показали шестой результат (+52,7; 0+5).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Биатлон. Чемпионат мира. Супермикст
1. Марте Рейселанд / Йоханнес Бе (Норвегия) — 35.43,2 (0+6).
2. Доротея Вирер / Лукас Хофер (Италия) — +13,4 (0+5).
3. Ханна Эберг / Себастиан Самуэльссон (Швеция) — +20,0 (0+8)...
6. Евгения Павлова / Матвей Елисеев (Россия) — +52,7 (0+5).