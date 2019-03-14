Норвежцы выиграли супермикст на чемпионате мира по биатлону

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Сборная Норвегии одержала победу в супермиксте на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде, сообщает «Советский спорт».

Спортсмены Марте Рейселанд и Йоханнес Бе прошли дистанцию за 35 минут 43,2 секунды, допустив шесть промахов. Вторыми стали итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер (+13,4; 5), третье место заняли шведы Ханна Эберг и Себастиан Самуэльссон (+20,0; 8).

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Российские биатлонисты Евгения Павлова и Матвей Елисеев показали шестой результат (+52,7; 0+5).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Биатлон. Чемпионат мира. Супермикст

1. Марте Рейселанд / Йоханнес Бе (Норвегия) — 35.43,2 (0+6).

2. Доротея Вирер / Лукас Хофер (Италия) — +13,4 (0+5).

3. Ханна Эберг / Себастиан Самуэльссон (Швеция) — +20,0 (0+8)...

6. Евгения Павлова / Матвей Елисеев (Россия) — +52,7 (0+5).