Фуркад может завершить карьеру после ЧМ в Швеции
Французский биатлонист Симон Фуркад не исключает возможности завершить карьеру после чемпионата мира в шведском Эстерсунде, передает «Советский спорт».
Симон является старшим братом еще одного биатлониста Матена Фуркада.
«Думаю, я хорошо показываю себя на лыжне, но не настолько, чтобы надеяться на высокие места. Мне бы хотелось выступать немного лучше. Быть не в топ-20, а в топ-10.
Думаю, чемпионат мира для меня окончен. Сейчас начну подготовку к следующему Кубку мира в Осло.
У меня было желание завершить карьеру в 2020 году в Антхольце. Там прошел мой первый чемпионат мира, там мог бы пройти и последний. Впрочем, не исключаю, что мировое первенство в Эстерсунде может стать последним», — сказал Фуркад в интервью Ski-Nordique.
Ранее Фуркад обратился к болельщикам после провальной индивидуальной гонки.