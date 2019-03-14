Фуркад может завершить карьеру после ЧМ в Швеции

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Французский биатлонист Симон Фуркад не исключает возможности завершить карьеру после чемпионата мира в шведском Эстерсунде, передает «Советский спорт».

Симон является старшим братом еще одного биатлониста Матена Фуркада.

«Думаю, я хорошо показываю себя на лыжне, но не настолько, чтобы надеяться на высокие места. Мне бы хотелось выступать немного лучше. Быть не в топ-20, а в топ-10.

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Думаю, чемпионат мира для меня окончен. Сейчас начну подготовку к следующему Кубку мира в Осло.

У меня было желание завершить карьеру в 2020 году в Антхольце. Там прошел мой первый чемпионат мира, там мог бы пройти и последний. Впрочем, не исключаю, что мировое первенство в Эстерсунде может стать последним», — сказал Фуркад в интервью Ski-Nordique.

Ранее Фуркад обратился к болельщикам после провальной индивидуальной гонки.