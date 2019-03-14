«Барселона» разгромила «Лион» и вышла в 1/4 финала ЛЧ
Каталонская «Барселона» разгромила французский «Лион» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 5:1. В составе победителей отличились Лионель Месси, оформивший дубль, Филиппе Коутиньо, Жерар Пике и Усман Дембеле.
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Отмечается, что в первой игре во Франции командам не удалось выявить победителя.
Ранее Месси необычно отпраздновал гол в ворота «Лиона».
Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
«Барселона» (Барселона, Испания) — «Лиона» (Лион, Франция) — 5:1
Голы: 1:0 — Месси, 17; 2:0 — Коутиньо, 31; 2:1 — Тусар, 58; 3:1 — Месси, 78; 4:1 — Пике, 81; 5:1 — Усман Дембеле, 86.