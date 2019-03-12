Мужская сборная России по хоккею стала чемпионом Универсиады
Мужская сборная России по хоккею тала чемпионом Универсиады в Красноярске, сообщает ТАСС.
Национальная команда одолела Словакию со счетом 2:1 в финале турнира. В составе победителей отличились Максим Джиошвили и Дмитрий Колготин. У проигравших шайбу забросил Себастьян Смида.
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В игре за бронзу команда Канады победила сборную Казахстана (3:0).
Финал мужского турнира — последнее медальное соревнований на Всемирных студенческих играх.
«Газета.Ru» провела текстовую-онлайн трансляцию последнего дня Универсиады.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев получил подарок от женской сборной России, которая в финале хоккейной турнира на Универсиаде обыграла Канаду.