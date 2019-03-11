«Ювентус» предложил Зидану контракт на три года

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Французский специалист Зинедин Зидан может возглавить туринский «Ювентус», сообщает «Советский спорт».

По информации El Pais, руководство «старой синьоры» предложило экс-наставнику мадридского «Реала» контракт на три года до 2022 года.

До этого стало известно о визите Зидана в Турин и встрече с представителями клуба Серии А.

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Источник утверждает, что французом также пытался связаться президент «сливочных» Флорентино Перес, но Зидан отказался от поста главного тренера «Реала».

Ранее Роналду поделился ожиданиями от матча с «Атлетико» в рамках 1/8 финала ЛЧ.