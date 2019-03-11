Дзюдоисту Никитину смягчили приговор за смертельное ДТП

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Областной суд Челябинска рассмотрел апелляцию по уголовному делу в отношении дзюдоиста Никиты Никитина, который стал виновником смертельного ДТП, сообщает «ФедералПресс».

В декабре 2018 года суд вынес приговор спортсмену, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил столкновение с тремя машина. В данной аварии погиб один человек. Дзюдоиста лишил свободы на два года и десять месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Также ему запретили управлять транспортом два года и шесть месяцев и обязали выплатить штраф в качестве компенсации морального вреда родственникам погибшего в размере 1,9 млн рублей.

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«Суд апелляционной инстанции принял во внимание доводы прокурора, изложенные в апелляционном представлении, и адвоката о необходимости изменения категории преступления с тяжкого на средней тяжести и смягчил основное наказание на один месяц», – заявили в пресс-службе областного суда Челябинска.

Адвокат обвиняемого просил уменьшить компенсацию морального вреда, однако эту часть наказания оставили без изменений.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категория Конор Макгрегор по решению суда помогал в двух церквях.