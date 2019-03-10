У ученицы Тутберидзе обнаружили воспаление на ноге

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Хореограф Даниил Глейхенгауз заявил, что фигуристка Алена Косторная была вынуждена пропустить юниорский чемпионат мира из-за воспаления на ноге.

«У нее в том месте на ноге, где заканчивается ботинок, возникло воспаление. Из-за того, что это воспаление продолжалось месяц-два, с Финала Гран-при, ей стало совсем больно. Единственный вариант — четыре недели не кататься», — цитирует Глейхенгауза РИА «Новости».

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Специалист отметил, что фигуристке не придется делать операцию.

Ранее россиянка Александра Трусова пожелала здоровья Косторной.