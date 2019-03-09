Гвардиола сменит Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/41/10539041/2017-02-21T213609Z_130714569_MT1ACI14755506_RTRMADP_3_SOCCER-CHAMPIONS-MCI-AMO-pic905-895x505-56610.jpg">

Туринский «Ювентус» заключил контракт с главным тренером английского «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

Источники информируют, что испанский специалист станет заменой Массимилиано Аллегри.

«Мне стало известно, что Пеп Гвардиола уже заключил устное соглашение с «Ювентусом» о четырехлетнем контракте. Это информация от того же источника, который рассказал о переходе Роналду в «Ювентус», — заявил журналист Il Giornale Луиджи Гуэльпа в эфире Radio CRC.

Реклама

До этого стало известно, что нынешний наставник «старой синьоры» может уйти из клуба по окончании сезона.

Гвардиола возглавляет «горожан» с 2016 года. Под его руководством команда завоевала четыре титула, включая победу в Английской премьер-лиге (АПЛ) в прошлом сезоне.

Ранее сообщалось, что нынешний наставник мадридского «Реала» Сантьяго Солари будет уволен по окончании сезона.