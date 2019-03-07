«Манчестер Юнайтед» выбил «ПСЖ» из розыгрыша Лиги чемпионов

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Английский «Манчестер Юнайтед» обыграл французский «ПСЖ» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу английской команды. Примечательно, что первая игра, которая прошла в Манчестере, завершилась со счетом 2:0 в пользу «ПСЖ». Счет в серии в итоге равный — 3:3, английский клуб прошел дальше благодаря правилу выездного гола.

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В составе победителей отличились Ромелу Лукаку, который оформи дубль, и Маркус Рэшфорд, который реализовал пенальти, поставленныый после просмотра судьей VAR.

За «ПСЖ» единственный мяч забил Хуан Бернат.

Ранее «Аякс» сенсационно разгромил «Реал» в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

«ПСЖ» (Франция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 — Лукаку, 2; 1:1 — Бернат, 12; 1:2 — Лукаку, 30; 1:3 — Рэшфорд (пенальти), 90+3.