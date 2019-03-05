Стали известны условия возвращения Месси в сборную Аргентины

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Федерация футбола Аргентины выдвинула несколько требований, необходимых для участия нападающего Лионеля Месси в товарищеском матче против команды Марокко, сообщает «Советский спорт».

По информации CNews, форвард, не выступавший за национальную сборную после чемпионата мира 2018 года, готов сыграть не менее 60 минут, если соперники не будут делать против него подкаты. Также игрокам команды Марокко будет запрещено делать с Месси селфи и обмениваться футболками.

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Матч между сборными Марокко и Аргентины состоится 26 марта на стадионе «Принц Мула Абдулла» в Рабате.

Ранее сообщалось, что игрок «Реала» назвал Месси «блохой».