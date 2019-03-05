Подрядчика стадиона ЧМ-2018 хотят арестовать за хищение 2,5 млрд
Следствие задержало и требует арестовать подмосковного бизнесмена Сергея Уласевича, сообщает РИА «Новости».
Предпринимателя обвинили в махинациях субподрядчик строительства футбольного стадиона «Самара Арена», который строили к чемпионату мира 2018 года. Основной субподрядчик полтора года назад уже обращался в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей в отношении владельца фирмы.
В пресс-службе генерального подрядчика строительства рассказали, что компания Уласевича намеренно инициировала банкротство, чтобы снять с себя ответственность за срыв сроков, а также уйти от гарантийных обязательств и не расплатиться по долгам перед подрядчиками, поставщиками и своими сотрудниками.
По информации источника, бизнесмен, которого обвиняют в махинациях брал на строительство свыше 2,6 мрд рублей, а отчитался о 87,8 млн рублей.
«В суд поступили материалы на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Уласевича Сергея Львовича. Ходатайство будет рассмотрено 5 марта, заседание назначено на 15.00», — рассказала пресс-секретарь суда Мария Боровикова.
Отмечается, что в сумме «Самара Арена» обошлась государству почти в 19 млрд рублей.
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