Почетный президент «Баварии» назвал лучшую команду в Европе

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Почетный президент «Баварии» Франц Беккенбауэр рассказал, что не видит в Европе суперкоманду, передает «Советский спорт».

По его словам, лучшей командой в европейских чемпионатах может считаться каталонская «Барселона», пока за нее играет аргентинский нападающий Лионель Месси.

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«Сейчас я не вижу супер команду в Европе. «Барселона» с Месси — номер один. Без Месси они — обычная команда. «Реал» все еще ищет замену Роналду и не может его найти. «Манчестер Сити» не впечатлил меня с «Шальке». «ПСЖ» с Неймаром — кандидаты, но не фавориты», — рассказал Беккенбауэр в интервью Bild.

Мюнхенская «Бавария» 5 марта сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против английского «Тоттенхэма». Первый матч закончился со счетом 3:0 в пользу лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что тренер «Тоттенхэма» призвал команду забыть первый матч с «Боруссией».