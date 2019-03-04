Вяльбе высказалась о терапевтических исключениях норвежских лыжников

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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением о терапевтических исключениях, которые позволяют норвежским лыжникам принимать запрещенные вещества в медицинских целях.

«Я не хочу никого подозревать в употреблении допинга. Но, наверное, у 80% спортсменов их команды есть терапевтические исключения, и мы не знаем, на что именно: идет ли речь только об астме или о чем-то ином.

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Могу только сказать, что для меня терапевтические исключения — это легализованный допинг. У нас в сборной команде нет ни одного спортсмена и спортсменки с терапевтическим исключением. Они все здоровые люди. Поэтому среди здоровых мы — первые», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Ранее сообщалось, что лыжнику из Австрии предлагали симулировать астму ради запрещенных препаратов.