Вяльбе высказалась о терапевтических исключениях норвежских лыжников
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением о терапевтических исключениях, которые позволяют норвежским лыжникам принимать запрещенные вещества в медицинских целях.
«Я не хочу никого подозревать в употреблении допинга. Но, наверное, у 80% спортсменов их команды есть терапевтические исключения, и мы не знаем, на что именно: идет ли речь только об астме или о чем-то ином.
Могу только сказать, что для меня терапевтические исключения — это легализованный допинг. У нас в сборной команде нет ни одного спортсмена и спортсменки с терапевтическим исключением. Они все здоровые люди. Поэтому среди здоровых мы — первые», — цитирует Вяльбе ТАСС.
Ранее сообщалось, что лыжнику из Австрии предлагали симулировать астму ради запрещенных препаратов.