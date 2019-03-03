Австрийский велогонщик признался в употреблении допинга
Австрийский велогонщик Штефан Денифль, задержанный местной полицией, признался в употреблении кровяного допинга, передает «Советский спорт».
По информации Krone, спортсмена арестовали в Тироле.
Он был допрошен и отпущен после признания своей вины в нарушении антидопинговых правил.
В немецком Эрфурте был взят под арест доктор Марк Шмидт, который курировал 31-летний Денифля. Врача обвиняют в распространении запрещенных препаратов среди спортсменов.
Отмечается, что задержание Денифля связано с антидопинговой операцией, которая началась в Австрии во время чемпионата мира по лыжному спорту.
Денифль представляет ирландскую команду Aqua Blue Sport. Велогонщик является победителем многодневкок «Тур Тюрингии» (2009 год) и «Тур Австрии».
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