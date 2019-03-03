Голы Кучерова и Сергачева помогли «Тампе» нанести поражение «Оттаве»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Виктор Хедман, Райан Макдона, Эрик Чернак, Никита Кучеров и Михаил Сергачев. У гостей шайбу забросил Энтони Дюклер.
Также в активе Кучерова результативная передача.
Российский голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 36 бросков из 37.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Оттава Сенаторз» (Оттава) — 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
1:0 — Хедман (Чирелли, Джирарди) — 07:17
2:0 — Макдона (Чернак, Кучеров) — 08:51
2:1 — Дюклер (Гиббонс, Бёдкер) — 09:28
3:1 — Чернак (Киллорн, Коберн) — 23:15
4:1 — Кучеров (Хедман, Эрни) — 35:27
5:1 — Сергачёв (Коберн, Киллорн) — 41:59