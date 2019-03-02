Юрист рассказала о проблемах в семье футболиста «Ростова»
Юрист Екатерина Гордон, представляющая интересы экс-баскетболистки сборной России Катерины Кейру, рассказала о проблемах ее подзащитной с мужем Иваном Новосельцевым.
«В период брака ее супругом Иваном были предприняты определенные действия, после которых она, возможно, перестанет быть собственником совместно нажитого имущества. Это было для Катерины серьезным удивлением и потрясением. Катя, как все знают, сейчас ждет ребенка.
Поверьте, во время беременности не очень приятно наблюдать странное поведение мужчины, которое направлено не на создание и поддержание хорошего настроения, а на то, чтобы спрятать куда-то совместно нажитое имущество», — цитирует Гордон «Советский спорт».
Юрист также назвала поведение футболиста «трусоватым».
Новосельцев, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», выступает за «Ростов».
Ранее беременная жена защитника «Ростова» пожаловалась на предательство.